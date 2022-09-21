这次形象对了！安宰弘有望担任漫改剧《炸鸡块》男主，与《鸡不可失》柳承龙&李炳宪合作

之前曾有传言说由车银优演男主角，但看过原著就会知道形象根本差很远，安宰弘真的更有说服力啊！

韩媒Sports Chosun今日引用业内人士消息报道称，安宰弘将为李炳宪导演的Netflix新剧《炸鸡块》担任男主角。



这部剧改编自PJD作家的同名网漫，讲述一台神秘机器把人变成炸鸡块的故事，摸不著头绪的线索接连出现、相关人士纷纷死亡或失踪，事件背后隐藏著巨大的秘密。 故事包含搞笑、惊悚、无厘头等多种元素，中文版可在NAVER WEBTOON阅读。

安宰弘有望饰演剧中公司「所有机械」的实习员工「高白中」。 高白中单恋著老板的女儿「朴敏儿」，在敏儿变成炸鸡块之后，为了帮她恢复原状而努力奔走调查。



网漫里的高白中是个胖胖但体弱的年轻人，到了一顿饭不吃就会晕倒的程度。 如果由脸蛋天才车银优来演，那画风真的会整个突变XD不过原著里确实有提到车银优的名字，如果有机会客串一下应该也不错XD



导演方面，将由票房佳作《鸡不可失》、《二十行不行》、《浪漫的体质》的导演李炳宪担任。 李炳宪擅长喜剧类型、台词金句频出，在《浪漫的体质》已和安宰弘有过一次合作，让人十分期待他们的二度联手。



此外，曾在《鸡不可失》中饰演缉毒组组长的柳承龙也已确定加盟。 剧版《炸鸡块》预计将在11月开拍、一共10集，通过Netflix全球上架。



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