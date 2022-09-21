王炸组合！吴政世+金泰璃+金恩熙编剧，孔刘辞演的《恶鬼》终於敲定主演阵容

大神编剧金恩熙+鬼马精灵金泰璃+稳重老成吴政世，这个组合想不火都难！

韩剧四大女金牌编剧之一的金恩熙带来最新作品《恶鬼》（暂定名），剧组发布官方消息，敲定主演为金泰璃、吴政世和洪京。 新剧是一部超自然灵异题材的作品，故事发生在只要打开门就会遇鬼的世界，讲述了被鬼附身的女人和可以看见鬼的男人一起追踪因5种神体而发生的离奇死亡案件的故事。

金恩熙编剧一出手，部部都是精品，韩剧迷们熟知的《Sign》、《幽灵》、《Three Days》、《信号》、《尸战朝鲜》、《智异山》皆出自他手，这也是金编剧自《Three Days》后暌违9年再度与SBS电视台牵手。 不少观众不喜类似的题材都是因为很多悬疑片都是披著「悬疑」外套的爱情罗曼史，而这次为了打破这一偏见，SBS电视台特别起用了《VIP》的导演李正林，强强联手值得期待。



女主角金泰璃演技不用说，年初的那部《二十五，二十一》让观众们见识到了30岁演高中生也毫无违和感的精彩演技，《恶鬼》中她饰演的是备战公务员考试的「具善荣」，白天打零工，晚上努力学习，一心想要考上9级公务员，这样的生活已经持续了N年。 「具善荣」拿到爸爸的遗物之后，察觉到身边经常出现离奇死亡事件，自己也逐渐变得与以往不同。



可诙谐、可正经的吴政世饰演的「廉海相」出身豪门，是一名民俗学教授，拥有一双能够看见鬼和神的眼睛。 他和「具善英」因为一次偶然的契机相遇，却在对方身上看到了小时候杀死自己妈妈的恶鬼。 年初有消息传出该角色邀请孔刘出演，最终他由於行程问题决定辞演。



在《红天机》 中饰演红天机的莫逆之交「崔定」的洪京这次也有份出演，扮演警察大学首席毕业的重案调查组警卫「李洪思」，原本的他一心只想著晋升，当遇到「具善荣」和「廉海相」之后，眼前发生了一系列难以想像的事情。



此外，《恶鬼》将以2023年开播为目标著手筹备中。

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