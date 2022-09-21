《黑話律師》觀眾們對於「薇瑚」的結局感到可惜！潤娥：「最初就被編劇告知了，雖然心痛但能理解」

以黑色皮衣亮相，並用堅定的眼神和語氣對著漁場負責人「興師問罪」…小編覺得可以列入潤娥的「名場面」之一了！

由李鍾碩、潤娥等主演的《黑話律師》於上週迎來大結局，最後一集以平均收視率13.7%刷新自身紀錄，但結局被海內、外劇迷猛烈砲轟，明明還有太多未解之謎卻以「跑馬燈式」交代後續發展。

對於「薇瑚」被「賜死」，不少觀眾直呼「不能接受」。潤娥在接受終映採訪時表示，最初就知道這個設定。因為知道自己所飾演的角色會死亡，也覺得編劇有想要傳達的訊息，所以集中於角色上。雖然心痛，但可以理解。

而昌浩（李鍾碩 飾）異常平靜地「送走」薇瑚，之後向道河（金柱憲 飾）復仇的部分，潤娥認為昌浩對薇瑚的愛是這樣表達出來的：因為是道河讓薇瑚變成這樣的，所以昌浩才會用同樣的方式給予反擊。

潤娥在劇中飾演護理師，在電視劇尚未播出前，她就曾透露女主角比起安全，更偏好「顧全大局」，朝著自己認為正確的方向走到最後。透過潤娥的演繹，觀眾們可以感受到「薇瑚」確實是一位內心強大、非常堅強的人物。無論面對什麼樣的窘境，都抗爭到底。

另外，潤娥今年（2022年）以《機密同盟2》和《黑話律師》等作品活躍於大、小螢幕上，8月還與少女時代成員們回歸韓國歌壇，並通過各種節目展現滿滿的藝能感，堪稱是「努力工作」的代表之一。

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