宠粉新高度！BTS Jimin用粉丝画作刺青「背后五个月亮」，完成真人版fan art

BTS防弹少年团成员Jimin日前开直播与粉丝聊天，提到最近多添了一个新的刺青，图案正是用了粉丝的fan art作品。

Jimin：「泰亨发给我这张图，说Jimin啊你看看。 我说哇这太美了，画得好棒，所以就照著图做了刺青。 原本只有一个，现在有5个月亮在我背后升起。」 Jimin用手机给大家看那张画作，浓重的灰紫色调中，一串色彩缤纷、圆缺不一的月亮沿著Jimin的背脊出现，十分震撼。



Jimin尝试拉开领子给大家看刺青，但发现有难度，害羞道：「现在突然露背好像不太合适... 总之是有啦。 会有机会给大家看的。」 随后与要求公开刺青的粉丝们展开「推拉」：「叫我别想太多？ 哈哈哈，毕竟是要脱衣服，想多一点也是可以的啦。」



之前有粉丝分享今年6月的机场照片，隐约可见Jimin背后的月亮刺青：



这幅画是名为「rizzo ⁷ art comms open」的粉丝今年5月刚刚公开 的，如是解释说：「尝试在月亮每次盈亏之间赋予它不为人知的故事。」 得知被Jimin选为刺青图案后，画者激动更新Twitter：「不敢相信这一切，这是一个奇迹、一个梦想成真，感谢泰亨和Jimin。 无法描述我的感激和狂喜，感谢你们成为BTS并创造疗愈世界的音乐。」



这位粉丝之前也发布过很多关於BTS的画作，每一张都超有感染力！韩网友：「天啊，画作水准真的大发」、「Jimin的语气好天真甜蜜」、「超好奇刺青时什么模样」、「好想赶快看到啊，Jimin啊真的不要想太多！」



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