《黑话律师》李钟硕：「演出朴昌浩对我来说也是一大挑战」、润娥：「感谢观众一路支持厚爱」

MBC人气金土电视剧《黑话律师》已在上周播出大结局，除了剧情从头到尾不断反转引人入胜，在本剧中让人看到演技大跃进的李钟硕以及润娥，更是创下高收视率的大功臣。两人也分别发表了终演感想。

《黑话律师》自开播以来剧情就围绕著李钟硕而展开，从一个平凡律师突然卷入名人案件而遭诬陷入狱，想不到入狱之后还直接被认为是天才诈欺犯Big Mouse，李钟硕所饰演的朴昌浩，落入了冤狱甚至只求一死，之后反倒决定成为真正的Big Mouse，李钟硕成功塑造了朴昌浩这个角色，也让剧情更加精采，加上他的周围有著润娥、郭东延以及他的朋友与岳父这些人正在协助他，也让剧情发展更加难以预测，充满趣味。



李钟硕也表示《黑话律师》是能够让自己展现另一面貌的一部作品，对於要饰演「朴昌浩」这个角色，对他来说也是一大挑战。不管是剧中包含了动作、爱情、黑帮等题材非常多样化，这个角色也拥有平凡律师、天才诈欺犯、想实现正义的律师、浪漫的老公等等，各种不同面向，他也为了表现出每一面的细节而做出许多努力，为了打造这样的朴昌浩，这段特别的时光也将让李钟硕难忘。



时隔三年再度回归小萤幕的李钟硕，对於《黑话律师》的播出也是既期待又怕受伤害。不过看到观众们的热烈反应与鼓励，让他相当感谢大家的支持，也获得了许多力量。润娥则表示，要送走《黑话律师》与她的角色高薇瑚，让她有些不舍，剧中充满智慧又有自信的薇瑚让她学到很多，《黑话律师》也是她首度挑战黑帮相关题材的作品，对她来说别具意义，也非常感谢工作人员的协助以及观众朋友们的喜爱。



润娥在《黑话律师》中也展现不少极端演技，让观众们看出她作为演员的成长。润娥更是纵横大小萤幕，正在台湾与韩国热映中的续集电影《机密同盟2》也不断传出票房捷报，接著她还有电影《2点的约会》以及与李俊昊合作的电视剧《King The Land》正在拍摄中，有更多戏剧作品将与观众们见面。



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