《黑話律師》李鍾碩：「演出朴昌浩對我來說也是一大挑戰」、潤娥：「感謝觀眾一路支持厚愛」

MBC人氣金土電視劇《黑話律師》已在上週播出大結局，除了劇情從頭到尾不斷反轉引人入勝，在本劇中讓人看到演技大躍進的李鍾碩以及潤娥，更是創下高收視率的大功臣。兩人也分別發表了終演感想。

《黑話律師》自開播以來劇情就圍繞著李鍾碩而展開，從一個平凡律師突然捲入名人案件而遭誣陷入獄，想不到入獄之後還直接被認為是天才詐欺犯Big Mouse，李鐘碩所飾演的朴昌浩，落入了冤獄甚至只求一死，之後反倒決定成為真正的Big Mouse，李鍾碩成功塑造了朴昌浩這個角色，也讓劇情更加精采，加上他的周圍有著潤娥、郭東延以及他的朋友與岳父這些人正在協助他，也讓劇情發展更加難以預測，充滿趣味。



李鍾碩也表示《黑話律師》是能夠讓自己展現另一面貌的一部作品，對於要飾演「朴昌浩」這個角色，對他來說也是一大挑戰。不管是劇中包含了動作、愛情、黑幫等題材非常多樣化，這個角色也擁有平凡律師、天才詐欺犯、想實現正義的律師、浪漫的老公等等，各種不同面向，他也為了表現出每一面的細節而做出許多努力，為了打造這樣的朴昌浩，這段特別的時光也將讓李鍾碩難忘。



時隔三年再度回歸小螢幕的李鍾碩，對於《黑話律師》的播出也是既期待又怕受傷害。不過看到觀眾們的熱烈反應與鼓勵，讓他相當感謝大家的支持，也獲得了許多力量。潤娥則表示，要送走《黑話律師》與她的角色高薇瑚，讓她有些不捨，劇中充滿智慧又有自信的薇瑚讓她學到很多，《黑話律師》也是她首度挑戰黑幫相關題材的作品，對她來說別具意義，也非常感謝工作人員的協助以及觀眾朋友們的喜愛。



潤娥在《黑話律師》中也展現不少極端演技，讓觀眾們看出她作為演員的成長。潤娥更是縱橫大小螢幕，正在台灣與韓國熱映中的續集電影《機密同盟2》也不斷傳出票房捷報，接著她還有電影《2點的約會》以及與李俊昊合作的電視劇《King The Land》正在拍攝中，有更多戲劇作品將與觀眾們見面。



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