《步步惊心：丽》「四树CP」又有售后啦！李准基在地方拍摄中，为了看 IU 演唱会而赶回首尔

IU 在17日、18日於首尔奥林匹克主竞技场举办演唱会《The Golden Hour：在橙色太阳下》，这两天也有不少艺人到场。

李准基也在 IG 上传和 IU 的合照和演唱会花絮照，并写下：「这大概就是拥有全世界的心情吧？愉快地观看（演唱会），不知不觉让我也幸褔地感受像拥有全世界一样，让所有人感到幸福的礼物！知恩啊，谢谢你，辛苦了，真的太了不起了！获得了巨大的灵感和力量回到拍摄地。」



据悉，李准基目前在地方拍摄新剧《阿斯达年代记2》，为了看演唱会而赶到首尔。



两人在2016年拍摄《月之恋人－步步惊心：丽》而成为好友，更曾担任过彼此见面会的嘉宾，对方有新作品都会送上咖啡车应援，李准基之前还客串 IU 主演的《德鲁纳酒店》，延续温暖的友情。这次「四树CP」再合体，让网友纷纷表示：「李准基的文字太温暖了」、「真的一直相处得很好，看起来太棒了」、「我到现在都还无法忘记《步步惊心：丽》」、「太暖太棒了」等等。



除了李准基外，「皇甫妍华」姜汉娜也有到场，她也上传和 IU 的合照：「最棒的演唱会 #GODIU」而李准基也在贴文回覆：「汉娜啊～真的好久不见！见到你真的很开心。」



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