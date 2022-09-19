IU自爆1年前开始耳朵出问题，演唱会上听不清，两天宛若地狱！和粉丝约定再走14年

K-POP界SOLO女歌手第一人IU在个人演唱会上公开了一个令人惋惜的消息，另粉丝们震惊的同时十分担忧。

9月18日，IU在首尔举办大型个人演唱会「The Golden Hour」，演唱了一首又一首经典歌曲，将现场气氛推向高潮。 最后的安可舞台上，再次亮相的IU显得有些激动，她用略带颤抖的声音说道：「最近2个月一直都很不安，担心无法正常演出，今天的演出其实有些困难，一般来说都是演出第一天会比较困难，第二天因为熟悉了流畅会变得轻松，其实是我耳朵出了点问题，筹备过程中一直提心吊胆。 」



IU的话语刚落，就已经引得全场粉丝担心，她继续表示：「一年前开始耳朵有些不受控制，不是听力问题，从昨天开始到今天如同地狱般煎熬，今天从第一首歌就带著不知道会怎样的心情开始，还是那句老话，今天的演唱会也是你们完成的。 因为你们的支持，出道14年的我才能举办这种规模的演唱会，我能感受到大家为我庆祝的这份心情，虽然演出的过程有些艰难，但我依旧感到幸福，真的很神奇，我爱你们、谢谢你们、抱歉，这些话语不足以表达我的心情，我会带著今天的记忆，以谦卑的姿态再走14年。」



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻