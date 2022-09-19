《谢幕》将於下月（10月）首播！官方公开姜河那、河智苑首波剧照，分别变身为「舞台剧演员」&「财阀继承女」

姜河那今年（2022年）继《Insider》后第2部电视剧，也期待他继《山茶花开时》后与高斗心再次合作！



将接档《依法相爱吧》於下月（10月）迎来首播的KBS 2TV新月火剧《谢幕》，由高斗心、姜河那、河智苑、成东镒、权相佑等人主演。描述从北韩来的奶奶，因时日无多而希望实现人生的最后愿望，一位男子扮演她归顺的孙子，以及与这出剧交织的人们所共同诉说的故事。官方曾公开宣传短片，一睹男主角姜河那在剧中的造型。

姜河那饰演「刘在宪」，是一位舞台剧演员。生活虽然匮乏，但拥有积极乐观的性格。为了实现罹癌的慈金顺（高斗心 饰）的心愿，而扮演她的孙子。剧组表示，姜河那自首次拍摄就展现热情演技，并完美投入角色。观众们可以多多期待他全新魅力的变身。

河智苑饰演「朴世妍」，是慈金顺的孙女。虽然是「财阀继承女」，但她也是从基层开始做起，才当上「乐园酒店」的总经理。这是河智苑继2019年《巧克力》后时隔3年回归小萤幕。剧组表示，河智苑以扎实演技和独一无二的氛围展现压倒性的存在感，每次拍摄都仔细确认，完成有深度的表演。



值得一提的是，《谢幕》有许多实力派演员加盟，而姜河那与高斗心继2019年播出的《山茶花开时》后，二次合作。当时，两人在剧中饰演「母子」，这次则将饰演「（伪）祖孙」，不少观众已经开始期待了。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻