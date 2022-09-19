那些拥有摄影师水准的偶像！润娥的复古街拍、BTS V文艺气息浓、SEVENTEEN珉奎热爱老式相机，滑他们IG像逛摄影展～

脸好看就算了连艺术细胞都超活跃，还让人活不活？老天爷太不公平啦～

有些偶像不只舞台魅力无穷，连艺术天分都超高，多才多艺到很过分的地步！下面介绍几位热爱摄影的偶像，什么都做得好好我也好想要有这种能力。

1.少女时代润娥

C位女王－少女时代成员润娥的全方位实力大家都有目共睹，不管是作为偶像还是影视作品，都获得极高肯定及收视票房成绩十分亮眼，演艺事业备受肯定。



而润娥私下十分热衷於摄影。擅长拍城市经典建筑的她，怀旧复古的照片氛围让人很著迷，还会在图下放上“photo by yoona”，让粉丝知道这是她的摄影～



2.NCT TEN

NCT泰国成员TEN的艺术造诣极高，浑身充满艺术家气息、略带神秘的氛围，令人猜不透。从练习生时期舞蹈就十分出色而在队内担任主舞，在出演舞蹈竞技节目《Hit The Stage》时，还被自己的偶像泰民称赞，让TEN超开心。看看他每个舞蹈动作都如行云流水般优美，堪称「人间艺术品」。



家境优渥的他本来想去伦敦念艺术学院，虽然后来成为偶像，也没有跟艺术就此脱节，时常在IG放上绘画、摄影作品。遮住名字真的会误以为是艺术家的帐号！



3.SEVENTEEN 珉奎



SEVENTEEN成员珉奎是个活脱脱的相机控，各种类型的相机都有涉猎，懂得许多摄影技巧。而除了传统相机，他也喜欢IPHONE人像摄影，他在逛相机店的眼神充满著爱意，隔著萤幕都可以感受到他对相机的热情，看来真的很著迷呀～



4.BTS V

在节目上曾说过梦想是成为摄影师的金泰亨，平常就喜欢拿著相机到处拍拍拍，所到之处都会留下照片。



V喜欢将拍下的美景放上社群和粉丝分享，即使是平凡的花草树木，透过他特别的摄影技术也别有一番风味，可以从他的照片发现他看世界的方式，似乎也酷爱底片摄影，泰亨真的是个文艺人呀～



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