那些擁有攝影師水準的偶像！潤娥的復古街拍、BTS V文藝氣息濃、SEVENTEEN珉奎熱愛老式相機，滑他們IG像逛攝影展～

臉好看就算了連藝術細胞都超活躍，還讓人活不活？老天爺太不公平啦～

有些偶像不只舞台魅力無窮，連藝術天分都超高，多才多藝到很過分的地步！下面介紹幾位熱愛攝影的偶像，什麼都做得好好我也好想要有這種能力。

1.少女時代潤娥

C位女王－少女時代成員潤娥的全方位實力大家都有目共睹，不管是作為偶像還是影視作品，都獲得極高肯定及收視票房成績十分亮眼，演藝事業備受肯定。



而潤娥私下十分熱衷於攝影。擅長拍城市經典建築的她，懷舊復古的照片氛圍讓人很著迷，還會在圖下放上“photo by yoona”，讓粉絲知道這是她的攝影～



2.NCT TEN

NCT泰國成員TEN的藝術造詣極高，渾身充滿藝術家氣息、略帶神秘的氛圍，令人猜不透。從練習生時期舞蹈就十分出色而在隊內擔任主舞，在出演舞蹈競技節目《Hit The Stage》時，還被自己的偶像泰民稱讚，讓TEN超開心。看看他每個舞蹈動作都如行雲流水般優美，堪稱「人間藝術品」。



家境優渥的他本來想去倫敦念藝術學院，雖然後來成為偶像，也沒有跟藝術就此脫節，時常在IG放上繪畫、攝影作品。遮住名字真的會誤以為是藝術家的帳號！



3.SEVENTEEN 珉奎



SEVENTEEN成員珉奎是個活脫脫的相機控，各種類型的相機都有涉獵，懂得許多攝影技巧。而除了傳統相機，他也喜歡IPHONE人像攝影，他在逛相機店的眼神充滿著愛意，隔著螢幕都可以感受到他對相機的熱情，看來真的很著迷呀～



4.BTS V

在節目上曾說過夢想是成為攝影師的金泰亨，平常就喜歡拿著相機到處拍拍拍，所到之處都會留下照片。



V喜歡將拍下的美景放上社群和粉絲分享，即使是平凡的花草樹木，透過他特別的攝影技術也別有一番風味，可以從他的照片發現他看世界的方式，似乎也酷愛底片攝影，泰亨真的是個文藝人呀～



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