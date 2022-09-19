[分集剧情]《Good Job》丁一宇变身清洁工揪职场霸凌！与俞利暂时「假失踪真渡假」感情急速升温！（EP7－8）

[有雷]《Good Job》丁一宇与俞利这对主线CP终於也开始进入暧昧了！身为会长的丁一宇偕俞利扮成清洁工揪出公司职场霸凌真相，不料却遭人绑架并刺伤，逃出过程中就此失踪生死未卜。原来他隐藏自己只为揭开对手的恶劣行径！而与俞利在躲藏过程中也度过难忘的时光！

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《Good Job》公司内部应为姜泰俊手下的金部长，发表了内部告发的信件攻击姜泰俊后便失踪了，又成为了殷善宇（丁一宇饰）调查的目标。透过监视器发现金部长并未离开公司，於是殷善宇以及秘书身分已被揭穿的世萝（俞利饰）一起变装为清洁工，以便在公司内自由进出各部门。藉此机会也发现了公司在姜泰俊的指示下有歧视清洁人员的数种规定。



原来公司内部的郑科长不满平时金部长对女性下属们的职场霸凌，於是想藉机制造金部长以及姜泰俊的嫌隙，目的是逼迫握有许多姜泰俊贪污证据的金部长，为了在公司生存而必须公开这些资料。金部长不但被内部调查还被姜泰俊撇清关系，不过殷善宇也有许多正在调查的部分，包含姜泰俊想窃取对手公司机密、挪用公款贪污、吸毒，最重要的是与项炼最相关的吴雅拉演员事件。不过关於项炼，殷善宇认为他的背后另有其人。



此事件后善宇送世萝回家后，与许多黑衣人扭打并被刺伤腹部，世萝用超级视力看见他被绑架了，虽然找来了好友镇慕（音文硕饰）以及娜熙，三人一起将善宇从黑社会手中救出，但在逃亡时善宇却不慎摔落山谷，就此音讯全无。甚至电视上开始出现了善宇与黑社会有著毒品纠葛的报导。世萝决定独自上山找寻善宇，不过同时黑社会的人也正在搜寻山中，而善宇却平安出现了，原来他正不动声色躲在自己的老家。



善宇在跌落山谷时看见了姜泰俊的左右手金秘书，於是断定这些黑社会就是姜泰俊所指派，他想营造自己已死亡的假象，暗中观察姜泰俊父子接下来的计画。善宇与世萝在这几日内也相互更加了解，除了有著更多的肢体接触以外，也发现了善宇的母亲就是时常到世萝所在的孤儿院做公益的天使阿姨。世萝饱受恶梦困扰，善宇也整晚守护她入睡。



如同善宇所预期，姜泰俊父召开了临时董事会，即将成为殷强集团的继任会长，善宇自然在关键时刻再度登场，这对父子将有什么样的反应呢？



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