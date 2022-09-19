金宣虎回归后首次更新IG公开心境，晒比心照：谢谢大家陪我走过那段时间

金宣虎正式复出后第一次在SNS上公开近况。

9月18日，金宣虎在个人IG上公开了2张新照，拍自某剧场内，他独自一人坐在里面。 还有一张则是他坐在舞台上，抬起一只手比心，彷佛在向所有支持他的粉丝朋友们传达爱意。 金宣虎还配文写道：「这段时间谢谢大家陪伴我，我会珍惜大家为我应援的每一个瞬间。 」相关照片在短短的一个小时内就收到了64万点赞，粉丝们留言称：「辛苦了，我们一直在等你」、「谢谢你回来，爱你」、「现在的我好幸福啊」等。



金宣虎凭藉热门剧《Start-Up》中男二给观众留下了非常深刻的印象，颜值魅力丝毫不输男主南柱赫，之后又和申敏儿主搭档主演了《海岸村恰恰恰》，令人气再度急升。哪知其后就陷入私生活争议中，令形象大伤，虽然后来被澄清事情的来龙去脉，但仍未能替他挽回名誉。



今年7月金宣虎通过舞台剧《Touching the Void》低调复出，但也只接舞台剧演出，暂别大小萤幕。 近日韩媒报道他为了帮助轩岚诺台风受灾户，慷慨解囊韩币1千万元，并称舞台剧是他截至目前为止今年唯一的工作行程，全额捐出演出费令粉丝格外感动。

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