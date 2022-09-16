[花絮片]《依法相爱吧》「公主抱」名场面李世荣只担心自己太胖！李升基大赞李世荣骂人演技赞

《依法相爱吧》是一部浪漫爱情小品，虽然每一集由男女主角李升基与李世荣合力解决居民在法律上可能遇到的困难，但其实重点是在於两人的甜甜暧昧情愫，以及如何解开男主角隐藏的心结，花絮比正片更有趣！

首先是李升基拍摄在屋内唱歌的画面，剧情原本就设定是各演员在各自的空间内演奏，而在网路呈现合奏的Band，单独拍摄的时候李升基显得有些尴尬。李升基表示不用彩排直接来了，李世荣还问李升基会紧张吗？李升基拿出歌手威严说「不会，这种演出怎么能紧张」，但表情却出卖了他，连导演都用对讲机表示他看起来有些害羞。



接下来是两人一起前往都韩建设找法务组理论的戏码，李世荣先是狂笑，然后像机关枪一样喋喋不休说出一串台词，不过导演却希望她声调应该再提高一些，於是李世荣又再度尝试。这一次她仰头狂笑的时候，连坐在一旁的李升基都偷偷笑了出来，完成后他还大大称赞李世荣非常会驾驭这种戏码。



而两人的暧昧名场面，也就是在夜晚咖啡店中的公主抱了，只见一开始李升基一直思考著两人接下来的动作应该如何等等，而李世荣却似乎若有所思，接著她说「我觉得我有点重」，担心李升基是否能抱得起她？李升基也开玩笑问她「午餐吃了很多吗？」直到彩排时李升基稳稳抱起她，还可看出他的礼貌手，李世荣这才露出安心的笑容，也完美地完成了这场戏。（这才第三集，感觉后面还有更多公主抱）



《依法相爱吧》上一集结尾已预告李升基与李世荣的恋爱即将正式展开，两人能够携手解决更多案件，也希望每一集继续撒糖撒满下去！



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