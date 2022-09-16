时隔三年举行线下演唱会，练习花絮曝光！IU 表示后悔：「我怎么只订了两天呢？我应该订三周」

IU 将在在首尔奥林匹克主竞技场举办演唱会《The Golden Hour：在橙色太阳下》。她也是第一位在这个场地（有69000个座位）举办单独演唱会的韩国女歌手。

近日，官方频道公开一段演唱会预告，一开始 IU 就表示：「啊...我怎么只订了两天呢？我应该订四次、订三周...」此前一般预售时，共有43万人在线排队，需等待122小时，如果再多加开几场，肯定还是会有超多人等著买票吧 XD



影片中，是 IU 和 IU Team 准备演唱会的片段。由於这次的场地又更大，IU 说道：「我一个人额外练习了很多次，我没有想到我会练得像练习生时期那样，我怕到时候耳返出问题，就多次尝试捂住耳朵练习唱歌，所以我一个人练习的时候就不怎么开心。」



而 Dancer、乐队、和声等都为了演唱会努力练习，IU ：「这次的表演真的没有缓冲的时间，所以在舞台上的人，都在埋怨我呢！我本人也在埋怨我自己，怎么把时间表计画成这样...不过观众们应该会喜欢这种吧！」之后练习时，IU 对大家说：「我真的好累～第一次准备得这么累，但是唯独我们 Dancer 觉得这次的表演比之前轻松，我绝对不允许有人感到轻松，我要大家都累！」 IU Team 真的太有趣啦～



IU 还提到17、18日会升起特别的月亮，无论是阴天、雨天都会升起。最后，她也说：「我有一个大梦想，想在演出史上留下我的足迹，我曾在采访说过这样的话。只要我不出错...这个脚都已经踩上了，就只要我不出错...我会做好的，请大家多多期待！」

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