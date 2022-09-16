《毒枭圣徒》制作公司之电影新作！《Remember》南柱赫VS李星民上演记忆追凶复仇！台湾上映近期公开

《25．21》之后南柱赫转战大萤幕，即将与《未生》李星民上演一部追凶复仇好片《Remember》，并即将於10月在韩上映，而台湾档期也将於近期公开。

电影《Remember》描述一个计画了60年的复仇，誓言找出让所有家人都与王的亲日派凶手，但他却罹患了阿兹海默症，而一位意外卷入这个复仇计画的20多岁好友，将如何与他一起找出真凶？



所公开的三张海报中，可看见李星民举起枪似乎对著某对象，海报上写著「在记忆消失之前，复仇必须要完成」，预告著患有阿兹海默症的他，可能渐渐连复仇的对象与复仇的动机都忘记，於是必须跟时间赛跑。另一张海报上的南柱赫，则是流露出相当担忧的眼神，似乎非常担心这位友人的复仇。海报的右手边也写著四个汉字名字「郑伯真，梁省益，东条久志，金山真一」，似乎就是他的仇家名单。



电影《Remember》因脑癌末期已经逼近了死亡的瞬间，等待了一辈子那么长的复仇，李星民是否应该果断地扣下板机，已有了年纪的他与手中握有的枪，即将带来大家前所未见的复仇戏码。而总是守护著病中的李星民，对他充满怜悯之情的年轻好友南柱赫，几乎上演的是祖孙一样的情谊，超越世代的忘年之交是如何开始的，两人的合作也令观众们感到期待。



电影《Remember》由横跨各种题材与角色，总能成功吸引观众目光的制作公司月光制作，该公司著名的作品包含了《群盗》、《王牌计中计》、《保安官》、《钱力游戏》、《北风》、《阴橱》等电影，更包含了最近Netflix的话题原创电视剧作品《毒枭圣徒》。台湾预计将於11月正式上映。



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