7年情侣依旧超闪！金宇彬♥申敏儿巴黎甜蜜约会被目击，偶遇粉丝还大方打招呼～

近日，有网友上传在巴黎偶遇金宇彬与申敏儿的照片。

照片中，金宇彬身穿蓝色 T-shirt 和灰色牛仔裤，申敏儿则戴著渔夫帽、白色衣服和裤子搭配土黄色外套。两人并排坐在咖啡厅外，一起看著手机聊著天，之后还对视并排走在一起，满满的CP感啊～！

该名网友还分享偶遇后记：「在玛黑区旁边街角一间很普通的咖啡厅，他俩坐在我后面的桌子，简直太激动了！看见一个人在打电话，侧脸很像金宇彬，没想到就是，看起来是私人行程，只有他们两个人素颜，没有合影，走的时候金宇彬还过来说了拜拜。」



日前，金宇彬与申敏儿出演治愈剧《我们的蓝调时光》，剧中他们分别和韩志旼、李炳宪有著爱情戏，并以最敬业的精神完成电视剧拍摄。随然在剧中两人没什么互动，不过金光奎分享的演员私下聚餐照中，金宇彬与申敏儿罕见的「同框照」也引发讨论。



而两人在2015年2月因为拍摄同一服饰品牌代言广告而互相产生好感，5月开始交往，至今已公开恋爱7年。期间，申敏儿还陪著金宇彬一起对抗癌症，传为佳话，希望欧爸和欧腻一定要继续幸福啊♥



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