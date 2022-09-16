少时俞利黑化中！安抚胆小鬼刘在鍚，照顾傻大个李光洙，却屡遭背叛使出拖鞋攻击？三人合体爆笑登场Disney+《韩星地带：逃脱任务》

9月最值得期待的，就是全新爆笑韩国综艺节目《韩星地带：逃脱任务》已经在Disney+独家开播了！之前未开播的时候，网上讨论度就爆高，而粉丝必追的3个理由：1. 由「国民ＭＣ」刘在鍚、「亚洲王子」李光洙、「少女时代」权俞利携手演出；2. 灾难虚拟空间里各种崩溃放弃、经典的爆笑场面；3. 由Running Man原班人马制作，搞笑综艺节目口碑保证！

高节目制作成本的道具布景及动画展现，其中还将尸战朝鲜场面还原，让观众在视觉感受上更加刺激！节目共有8集，3位主持人将代表人类在8种灾难虚拟空间中各撑住4小时的生存实境秀，「坚持」才能生存下去！完全没有冷场搞笑片段，终於让小编又有追韩综的期待感了～



以下内容包含《韩星地带：逃脱任务》关键剧情！



一、由「国民ＭＣ」刘在鍚、「亚州王子」李光洙、「少女时代」权俞利携手演出

节目设定选择这三位主持人做为人类代表，因为在他们身上充满著生活中「人类最重要的元素」，而这些元素将是他们在这8个虚拟空间中互相合作撑过4小时最重要的关键。有趣的是在每集的开头，节目中的毒舌AI都会一针见血吐槽三位主持人在任务中的表现并颁发Ｚ币，气得刘在鍚和李光洙拿他没办法！

1.有著「HUMANISM－温暖人性」的国民MC－刘在锡

韩国著名主持人、谐星的刘在锡，以广受欢迎的《无限挑战》、《家族的诞生》及《Running Man》等，有「国民MC」之美誉，不管到哪都能够让人感到温暖。而在破解任务的过程中，却渐渐演变成背叛人性的导向，展露其真实本性？(笑)



2.永远保持笑容「HUMOR－幽默」的亚洲王子－李光洙

韩国著名男演员、主持和模特，代表作品《Running Man》、《没关系，是爱情啊》、《Live》，不仅在戏剧上有多部优秀的的作品，在《Running Man》中搞笑的演出深受粉丝的喜爱，是大家公认的「亚洲王子」，在任何情况下都能够保持笑容的幽默。但实际上，幽默和搞笑只有一线之隔，我们光洙的表现总是不会让大家失望，拥有绝对令人捧腹大笑的能力！



3.连动所有人「HARMONY－和谐」的颜值担当－权俞利

韩国女团教科书「少女时代」成员之一，除了是歌手也是演员、舞者、主持人，在戏剧、主持各方面都有优秀的表现，是全方位艺人，在《韩星地带：逃脱任务》除了是颜值担当，更有连动所有人「和谐」，像颗宝石的她，时间过越久越能展现价值。但遇上「胆小鬼兄弟」后，和谐优雅的俞利在每每被背叛中逐渐黑化，气的直拿拖鞋砸向刘李二人，明明是忙内，却要负担起照顾者的角色，真是辛苦我们的权班长了！



二、在灾难虚拟空间里的各种放弃、经典的爆笑场面



1.放弃专家李光洙的各个放弃瞬间

不愧是搞笑幽默的代表，第一集开播不到15分钟，李光洙就在强力胶地板这个关卡直喊我要放弃！而后更经常无厘头的突如其来上演我要放弃桥段，甚至偷偷按下放弃按钮，让刘在鍚、俞利哭笑不得，真的笑料满满！



2.被背叛的互殴瞬间

为了生存，刘在鍚、李光洙相继背叛大家，除了兄弟俩互甩巴掌，俞利更气的抛开偶像包袱，殴打背叛者！



3.吃播不顾形象的瞬间

在前三集不同的虚拟空间中，虽然任务的过程中惊险又刺激！但节目组也准备了各种经典的韩国美食（辣炒年糕、鱼糕、拉面、甜米酿、杂酱面、锅巴粥、饭汤等），让三位人类代表，即使身处危险当中，也要不顾形象及一切的先吃上一口再说！美食太吸引人，在EP3中，连僵尸都被美味的汤饭吸引，出现了前所未见的恶鬼吃播。让刘在锡忍不住感叹，「没想到长得不好看是这么开心的事。」



4.刘、李兄弟俩被吓到「腿软摊倒在地、尿裤子」胆小瞬间

延续EP3僵尸的恐怖阴霾，刘在锡、李光洙在最新播出的EP4中更是彻底的化身「胆小鬼」躲在俞利身后！刘在锡甚至打破李光洙放弃纪录，开播不到10分钟内还没等光洙开口，就直说想按下放弃按钮；李光洙：「我要去买尿布。在这样下去，真的会出大事。」；兄弟俩胆小的程度，仅是电灯突然暗掉就被吓的双双摊倒在地，俞利只能又气又无奈抱怨两位哥哥：「你们真的很可悲又落魄耶！」此集的爆笑程度，不用辛苦做核心，就能笑出腹肌来！





三、由Running Man原班人马制作，搞笑综艺节目口碑保证！

由 Running Man 节目主 PD 赵孝镇制作，节目中带著RM的影子，但内容及创意更突破以往，在疫情时代做为背景之下，8种虚拟空间主题都与我们现在生活的环境空间习习相关，以需要撑满4小时的真人实境秀展现坚持下来的生存者才是最强大的做为宗旨，在各种艰难关卡，综艺感十足之外，小编更佩服节目组的创意发想！



而拥有背叛基因的胆小鬼兄弟二人组（刘在锡、李光洙）将会再如何背叛俞利呢？再度被丧尸咬到的俞利将会发生怎样的突变呢？让我们期待这礼拜的惊险又刺激的节目内容吧～

Disney+独家播出《韩星地带：逃脱任务》每周三 15:00上架新集数！

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