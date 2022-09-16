《毒梟聖徒》製作公司之電影新作！《Remember》南柱赫VS李星民上演記憶追兇復仇！台灣上映近期公開

《25．21》之後南柱赫轉戰大螢幕，即將與《未生》李星民上演一部追兇復仇好片《Remember》，並即將於10月在韓上映，而台灣檔期也將於近期公開。

電影《Remember》描述一個計畫了60年的復仇，誓言找出讓所有家人都與王的親日派兇手，但他卻罹患了阿茲海默症，而一位意外捲入這個復仇計畫的20多歲好友，將如何與他一起找出真兇？



所公開的三張海報中，可看見李星民舉起槍似乎對著某對象，海報上寫著「在記憶消失之前，復仇必須要完成」，預告著患有阿茲海默症的他，可能漸漸連復仇的對象與復仇的動機都忘記，於是必須跟時間賽跑。另一張海報上的南柱赫，則是流露出相當擔憂的眼神，似乎非常擔心這位友人的復仇。海報的右手邊也寫著四個漢字名字「鄭伯真，梁省益，東条久志，金山真一」，似乎就是他的仇家名單。



電影《Remember》因腦癌末期已經逼近了死亡的瞬間，等待了一輩子那麼長的復仇，李星民是否應該果斷地扣下板機，已有了年紀的他與手中握有的槍，即將帶來大家前所未見的復仇戲碼。而總是守護著病中的李星民，對他充滿憐憫之情的年輕好友南柱赫，幾乎上演的是祖孫一樣的情誼，超越世代的忘年之交是如何開始的，兩人的合作也令觀眾們感到期待。



電影《Remember》由橫跨各種題材與角色，總能成功吸引觀眾目光的製作公司月光製作，該公司著名的作品包含了《群盜》、《王牌計中計》、《保安官》、《錢力遊戲》、《北風》、《陰櫥》等電影，更包含了最近Netflix的話題原創電視劇作品《毒梟聖徒》。台灣預計將於11月正式上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞