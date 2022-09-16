朱智勋有望加盟新剧《重症外伤中心》，韩网反对：「瘾君子怎能演医生」

昨日有报道称，人气网路小说《重症外伤中心：黄金救援》将拍成电视剧、有望由朱智勋饰演医生男主，在韩网引起一部份抵触声音。

《重症外伤中心：黄金救援》是由现任耳鼻咽喉科专门医生兼YouTuber「Hansanleega」执笔的网路小说，讲述实力超强的医生白江赫来到大学医院重症外伤中心担任院长兼教授、组建全新团队的故事。 剧情考证严谨又有真实性，角色也十分有魅力，后来更画成网漫并推出中文版，可在LINE WEBTOON阅读。



男主角白江赫极具医生使命感，被称为重症外伤中心的野蛮天使，有望由朱智勋饰演。 如果确定，将是朱智勋在2013年的《Medical Top Team》之后时隔10年再次担任医生角色。



原作者Hansanleega也在IG PO出报道截图，留言：「拜托确定，拜托。」似乎很期待这次合作。



不过部分韩网友对这一选角的反响不太正面，指出朱智勋2009年被爆出吸食摇头丸和K粉、判有期徒刑6个月，却制造舆论好像是他去自首一样，随后就去服兵役。退伍后原计划出演音乐剧回归，但在开演前2周突然单方面通报下车，给出的理由是练习太多导致声带出现结节，而同一时间又宣布出演电影《我是王》，给人观感欠佳。

韩网友：「瘾君子演什么医生？」 、「无法带入」、「原著很有趣的说」、「白江赫的人设是高大帅气、能打过黑道的人，在我心中不是朱智勋的形象」、「他的演技和发音也有问题」、「吸毒之后还演过律师和检察官呢，医生为什么不行」、「难道有吸毒前科就要驱逐出社会吗？ 都过去10年了，而且没有再犯」。

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