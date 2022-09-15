期待爆棚！李俊昊＆润娥主演浪漫喜剧《King the Land》今日进行剧本阅读，本月中旬开始拍摄！

新剧《King the Land》是一部爱情喜剧，将由《你的倒影》林贤旭导演执导。

讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人男主角「具元」，与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的女主「千沙朗」相遇之后，一起制造可以真正开怀欢笑的日子。「King the Land」是指剧中所有酒店经营者的梦想、VVIP贵宾室。



14日，根据韩媒 joynews24 报导：「JTBC 电视剧《King the Land》制作组将於15日（今日）与演员们一起进行剧本阅读。」预计本月中开始透入拍摄。



剧中，李俊昊饰演拥有清晰的头脑、天生的气质、干练等魅力，唯一缺乏的就是对恋爱的感觉的「具元」一角；润娥饰演拥有用笑容让世界变得明亮「千沙朗」，进入曾在儿时给她最美好回忆的「King酒店」后，一边对抗身边的偏见与误解一边成长。





这个阵容，相信大家都等不及了吧～♥ 此前，润娥在采访中也提到：「能够这样一起出演作品，感觉很新鲜，也很期待。不是作爲 2PM 和少女时代，而是作爲李俊昊和林润娥相遇，感觉会是非常有意义和心情好的作品，请多多期待。」



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