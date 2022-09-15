狂反转烧脑剧《猎钻缉凶》今晚结局！深信22年的事情竟非表面所见，倒数两集太催泪（含EP.15剧透）

完全没料到事情会发展成这样，好想喊安普贤（权民祖）快回来……

演技男神池晟所主演的《猎钻缉凶》（ADAMAS）今晚15日将迎来第16集大结局，昨晚播出的15集再将剧情推向最高潮。

首先河宇信将阿达玛斯可能藏在超人公仔里的事告诉了宋秀玄，宋秀玄无法相信自己22年来珍惜的公仔，不是来自养父宋顺浩而是来自於亲生父亲李昌雨，又由於李昌雨的关系引来如此多杀机……



河宇信也将自己为何坚持揭发真相的原因告诉李昌雨，他不是为了养父更不是为了亲父，而是为了宋秀玄。这么多年来，河宇信看著宋秀玄将养父的死究责於自己，不忍心看他继续背负罪恶感。



权会长死亡已公诸於世，殷惠秀大胆接手海松与A组后，首要目标就是除掉A组最大死对头特搜本部。连结13、14集内容，殷惠秀本来要拿阿达玛斯和权会长换取海松经营权，所以和河宇信约定好拿李组长换取阿达玛斯，不过，殷惠秀救了李组长之后却不需要阿达玛斯了，自顾的要求李组长清除特搜本部，而李组长能换取杀弟仇人宋秀玄的命。



河宇信完全不知道殷惠秀的掌权大计，傻傻的和殷惠秀约定好在殡仪馆进行交易，殊不知宋秀玄、李昌雨与特搜本部一行人一离开基地就惨遭A组袭击。原来，特搜本部里真的有A组间谍，李昌雨为了保护儿子而牺牲……「门一打开，你务必要站在我身后，宇信。」成了李昌雨最后对儿子说的话。



得知宋秀玄深陷危险的金瑞熙，通报了特搜本部长姜赫弼救援。金瑞熙一见到跪在李昌雨身前的宋秀玄便喊：「宋检察官？」不过宋秀玄并无反应，金瑞熙马上意识到眼前的人是河宇信。



真相是，今日这场作战从头到尾河宇信就和宋秀玄做了交换，宋秀玄取代了河宇信独自潜入A组第二大本营，李组长正虎视眈眈要向他报仇……



另一边，尹太阳受权贤祖之托拿枪指著殷惠秀，不过预告显示她未受攻击，为什么？预告宋秀玄会和李组长决一死战，而殷惠秀又与河宇信见面，两个人各怀鬼胎说著未来能否再见，意思是？

▼今晚播出的16集大结局预告片



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