《小女子》凶狠秘书室长「高秀林」的老公居然是他，这两年人气超旺的知名影星！夫妻俩都擅长演反派啊～

金高银、南志铉和朴持厚连袂主演的新剧《小女子》里的她，她的丈夫是近几年为人熟悉的演员。

《小女子》第4集中，朴载相（严基俊 饰）的秘书室长高秀林（朴宝庆 饰）大展存在感。 吴仁珠（金高银 饰）打算利用陈花英（秋瓷炫 饰）给她的兰花建设20亿秘密资金为妹妹吴仁惠（朴持厚 饰）做手术，但事情并不是很顺利，吴仁珠被高秀林盯上了。作为朴载相的左臂右膀，虽然身为女人却能够为老板做任何事，在强者面前是弱者，在弱者面前是强者，残忍且卑鄙。面对需要大额金钱的吴仁珠，高秀林毫无怜悯之心地表示若对方愿意被打10下，就支付1亿手术费用。



第4集播出后，高秀林在观众们之间引爆热议，扮演者朴宝庆的精湛演技俘获了众人，被观众们大赞：「眼神绝了」、「她演得真的很吓人」等。 随后就有网友挖出她的老公也是一名演员，这两年频繁亮相各大人气影片，他就是陈善圭。

2017年，陈善圭凭藉在电影《犯罪都市》中的朝鲜族反派「魏成乐」展露头角，为了符合电影中的角色剃了平头。跟饰演刑警的马东锡还有不少对手戏。之后陆续出演了《鸡不可失》、《机密同盟2》等票房火爆作品，成为了「反派专业户」，演技游刃有余，备受观众好评，甚至连他自己都曾经在采访中提到过「「反派演技像穿著睡衣一样舒服」。



陈善圭和朴宝庆是同一所学校的前后辈，后来发展成为了恋人，目前两个人已经结婚12、3年，育有一女一子，从平时陈善奎晒出的照片中，也可以看出夫妻俩非常幸福。



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