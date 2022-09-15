秀英&郑敬淏再次隔空放闪！轮流照顾爱犬「淏英&爱凤」，现在轮到秀英「值班」、互动超有爱 ♥

每次看到被照顾得很好的淏英和爱凤，都忍不住觉得郑敬淏和秀英会是非常棒的父母呢~

秀英近日做客《全知干预视角》，首次公开住家内部。 经纪人介绍说秀英虽然在舞台上看起来很有活力，但私下里讲话不多、非常怕麻烦，美容管理也是为了工作不得不坚持。

秀英一大早来到客厅做伸展活动，两个狗狗淏英和爱凤立即围上来撒娇，秀英也超有爱地和它们亲亲，冰箱上还贴著狗狗们的可爱照片。 其实这两只狗狗是秀英和男友郑敬淏一起照顾的，之前郑敬淏在vlog影片中也做过介绍。



郑敬淏2020年11月通过YouTube频道monotube分享假日生活，带著两只爱犬在住家附近散步。郑敬淏介绍黑色腊肠犬名叫「淏英」，略显害羞地委婉表示：「是和一起饲养的人一同决定的。」 字幕组则直白地写道：「淏」来自郑敬淏，「英」来自秀英XD



至於可能有些混血的白色比熊「爱凤」，郑敬淏表示是从宠物医院收养来的狗狗，因为当时他的车子叫凤植、刚好两只都是白色，所以起名叫「小凤植」，简称爱凤。



郑敬淏说他和秀英是共同饲养这两只狗狗，秀英工作忙的时候就由郑敬淏照顾，郑敬淏忙的时候则交给秀英。 郑敬淏说照顾狗狗令他十分忙碌，早上起来就要开始收拾便便、喂食、散步、擦脚等一连串活动，因此假日也总是待在家。 《全知干预视角》里，秀英早上起来的活动流程也几乎一模一样XD



秀英和郑敬淏从2013年开始公开交往，今年已经是第10年。 虽不常放闪，但偶尔透露出的互动都令人感受到他们感情的稳定。 目前淏英和爱凤住在秀英家，或许与郑敬淏的新片《大巫家》10月即将上映有关，不论如何都让人觉得好暖呀~



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