李星民＋晋久＋景收真＋李学周《旧案寻凶》10月即将於Disney+独家公开

又一犯罪搜查新剧《旧案寻凶》即将在10月透过Disney+与大家见面啦！卡司包含演技派《少年法庭》《北风》的李星民，《优越的一天》晋久，《Mouse窥探》景收真，以及刚宣布即将结婚的《夫妻的世界》李学周共同演出。

Disney+原创系列《旧案寻凶》即将於10月公开上线，剧情描述某位员警接到了一通电话并成为杀害了同事的嫌疑犯，为了揪出躲藏在暗处威胁他的人，开始追逐著自己的过往线索。而拥有丰富大小萤幕作品的李星民，本次将饰演《旧案寻凶》中一夕间成为杀人嫌犯并追查自己过去的警察金泽禄一角，晋久则饰演和李星民一起追查威胁者的另一位刑警国镇翰。





《Mouse窥探》中表现令人印象深刻的景收真，将饰演李星民的团队中的后辈刑警李成雅一角，而在《夫妻的世界》中的恐怖情人李学周也是后辈刑警孙景灿，四位员警的搭配将带来精采的完美搜查，到底有没有内鬼呢？当日把李星民从警察变成杀人嫌疑犯的朋友到底是哪一位？





《旧案寻凶》将由电视剧《坏家伙们》系列以及《38师机动队》《如蝶翩翩》的导演韩东华执导，今年10月即将在Disney+频道独家公开。

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