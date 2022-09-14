不愧是国际级Model！《鱿鱼游戏》郑好娟出席艾美奖造型兼具时尚感与韩国特色！外媒封为艾美奖第7美！

日前演员郑好娟与李政宰凭藉《鱿鱼游戏》出席第74届艾美奖，除了舞台上的活泼重现木头人桥段以外，郑好娟的整体造型以及服装更受到外媒赞赏，被选为当日的Best Dress第七位！

韩国时间9月13日在美国LA所举办的第74届艾美奖颁奖典礼，《鱿鱼游戏》在全球大放异彩，也让李政宰获得了艾美奖影帝，导演黄东赫也获得最佳导演奖的肯定。当日虽然也入围了女配角奖的郑好娟与奖项擦肩而过，但她的穿著造型以及稳健台风表现，受到外媒的瞩目与肯定。

郑好娟在红毯的访问时，兴奋提到自己真的没想到会站在此地，正在努力享受并好好记住当下的感觉。而她在红毯上登场的一袭干练风格的高衩长洋装，更在气势上压倒红毯众女星。美国演艺媒体「People」将郑好娟的造型选为当日第7美，更评价：「郑好娟展现了细腻的样式搭配以及丰富色彩，她的礼服以及精致发饰相当搭配。」



时尚杂志《VOGUE US》也提到郑好娟的浏海与下端微卷短发，加上发带上的花饰吸引了人们的目光，认为她是艾美奖的最佳造型。另一媒体《Hypebae》也同样肯定郑好娟的造型是当日最美。郑好娟的水晶花头饰，其实类似穿上韩服时会戴上的头带装饰，而发型与整体妆感也充满古典气息，细细的肩带加上带有各色珠珠装饰发亮的长洋装，开著高衩也让她能露出腿来，展现模特儿的霸气，兼具时尚与韩国特色的造型大获好评。

虽然郑好娟本次没能夺得最佳女配角奖项，但她在舞台上的可爱表现已获得观众们的喜爱，她也祝贺导演以及李政宰能荣获这难得的奖项肯定，并未对自己没获奖而感到失望，展现相当真诚的满满义气。



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