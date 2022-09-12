《黑话律师》润娥哭戏＆结尾演技获好评！网友：「用演技撕碎了、看的时候鸡皮疙瘩」

（剧透）《黑话律师》EP.14中，朴昌浩（李钟硕 饰）与朴尹甲（郑载成 饰）见面，并提出某种建议。

而崔道河（金柱宪 饰）也马上约了朴尹甲见面，并对他说：「除掉朴昌浩，我会照顾你一辈子。」在姜会长生日那天，朴尹甲抓了朴昌浩还准备好枪后，打了视讯电话给崔道河，朴昌浩：「你们的老大是死在崔道河手上，你清醒一点，朴尹甲！」



但...朴尹甲却向朴昌浩开枪，目击此事的杰利（郭东延 饰）打电话高薇瑚（润娥 饰），突然得知老公死讯的她备受打击，马上跑去抓住崔道河的衣领。高薇瑚从隐忍眼泪到情绪失控，最后晕倒在地，应该也不少观众都跟著流泪了吧 ㅠㅠㅠㅠ



后来高薇瑚在医院醒来，发现朴昌浩并没有死，还陪在他身旁。之后，她在刷牙时出血，还流了鼻血，想起卓广渊对她说的话，并怀疑自己是不是得了白血病，这个场面也获得观众好评。



润娥的这两段演技也在韩网引发讨论，网友：「今晚用演技撕碎了」、「看的时候鸡皮疙瘩」、「抓著崔市长哽咽的样子疯了...最后落魄的样子也...」、「最后鼻血的场景真的令人印象深刻」、「我太入戏了，救救我们薇瑚」、「又漂亮演技又好」、「演技进步了很多，真棒」、「编剧救救薇瑚ㅠㅠㅠㅠ薇瑚怎么办ㅠㅠㅠㅠ」、「脸很漂亮、舞跳得好、演技也好」、「润娥什么都做得很好，看完《机密同盟2》感觉演技又更好了」等等。



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