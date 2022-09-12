仅公开2日就获全球关注！河正宇＋黄晸珉＋张震《毒枭圣徒》真人真事改编暂居全球电视剧第8位

9月9日在Netflix公开仅六集长度的电视剧集《毒枭圣徒》，由演技派演员河正宇、黄晸珉、朴海秀、张震、柳演锡与赵宇镇同台飙戏，上演超强心理战，充满尔虞我诈的对话，再加上毒品不法勾当及枪战火拼，精采程度让《毒枭圣徒》仅公开上线两日，就登上全球电视剧部门排行第八。

以线上串流内容排名统计网站Flix Patrol资料所示，《毒枭圣徒》在公开隔日9月10日首次统计时还在全球排名第21位，而9月11日的纪录就已经来到Netflix电视剧部门全球排名第8位，受欢迎的程度可说是直线上升。并且目前《毒枭圣徒》在亚洲地区韩国、新加坡、香港与越南排名更是夺得冠军位置，也在多达32个收视国家中都挤入排行前10名的位置。

《毒枭圣徒》在海内外都大受欢迎的关键之一，是题材采用了全球都在关注的「毒品」，并且是以真人真事改编的电视剧。一位想利用海鲜进口赚钱的商人姜仁久（河正宇饰）抛妻弃子来到南美洲的小国苏利南，除了饱受当地恶势力施压外，竟莫名卷入毒品交易。连国情院要员也接近姜仁久，希望其协助他们的秘密搜查。姜仁久则是靠著三寸不烂之舌以及临场机智反应，在这些恶霸之间找到自己的生存之道。



而《毒枭圣徒》能够在全球反应爆棚，还有另一关键是剧中使用的语言与地区背景设定。南美洲国家自然主要以英文沟通，也不乏许多当地军队等等的大量外国演员。剧中的主角几乎有50％以上的剧情使用英语，剧中的张震虽饰演华人，主要也以英文及少量中文台词演出，河正宇与黄晸珉等也时常与哥伦比亚或其他国家的人洽谈生意，英语台词占比不低。可能也因此提高全球观众们观赏时的接受度。



曾执导电影《北风》的导演尹钟彬首度挑战以电视剧方式与观众们见面，也呈现出相当紧张的步调，擅长卧底谍报故事的他在《毒枭圣徒》同样展现出高度反转的精采剧情，加上精采的演员卡司呈现，相信 《毒枭圣徒》的成绩仍在持续攀升中。



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