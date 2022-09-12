【有片】在哪里跌倒就在哪里顺势躺下！！曹政奭演出途中滑倒，神级救场XD

下面请欣赏曹政奭主演的《机智救场生活》。

演技派男神曹政奭於9月3、4日连续两天举办个人Show，时隔5年和粉丝们近距离互动，还邀请了《机智医生生活》里的田美都、金大明、郑敬淏、柳演锡，实现了「律帝医院5人帮」的再会，赢得台下粉丝们的阵阵尖叫。



除了「律帝5人帮」合唱小高潮之外，演出途中的另一个小插曲也另现场气氛火热，观众们从担忧到爆笑，全都因曹政奭一人而起。 曹政奭穿著西装尽情演绎英文歌曲《Feel Good》，歌声撩人，舞姿生动，无论是他自己还是粉丝们都沉浸在了其中。 哪知唱到一半时，曹政奭没看到后面舞者伸出的腿，不小心被绊倒，直接一屁股坐在了台上，这根本就是演出事故啊！！吓得舞者连忙去扶，曹政奭似乎摔得很痛，五官都挤在了一起，因为懊恼还抱著膝盖把脸埋了进去，惊得舞台PD都出动了，赶忙上前安慰。 曹政奭气得跺脚，带著哭腔说道：「这才开场啊....... 这算怎么回事啊。」 然后拉著导演一起躺在了舞台上...... 接著对其他工作人员说：「就这样开始吧，Let't Go！」随著音乐声重新响起，曹政奭突然像换了个人一样，迅速进入状态，支起上半身继续刚才的演唱，整个过程丝滑流畅到根本分不清是在救场，还是安排好的小桥段。



相关影片火速在韩网传播开来，看过的网友和粉丝爆笑不止，纷纷表示：「这是曹叔能够干出来的事情」、「所以是安排好的吗？」 、「果然舞台风格很符合他本人的性格，笑死我了」、「油腻中带著一丝丝清爽是怎么回事，哈哈哈哈哈」、「真的非常机智」、「完全分不清是演的，还是真的摔倒了」等。

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