李帝勋自称听NewJeans、LE SSERAFIM、IVE，结果开口竟唱S.E.S.

李帝勋怎摸那么可爱XDD

李帝勋上月中旬推出了纪录片《Another Record：李帝勋》，纪录了自己不为人知的一面，月底他也罕见的来到李龙真的网路节目《Turkiyes on the Block》展现综艺感。

最有趣的可能是这一幕，李龙真问他是不是听的歌曲都随著正在拍的戏而有所变化，李帝勋回答《信号》的时候在听张凡俊与各种OST，拍《那一夜，青春褪色》则多听R&B或Hip Hop。

李龙真接著问他来节目前听了什么，李帝勋竟回答时下最红也最新的女团NewJeans，还有LE SSERAFIM与IVE，并补充：「男爱豆有谁呢？」表达自己只听女团歌，男团谁都不认识。



李龙真接著问李帝勋是不是在《Music Bank》音放舞台下大喊的其中一位男粉丝，李帝勋抚摸了一下脖子后，很干脆的接了哏承认「就是我」，还演起男粉丝大喊：「IVE！」



搞笑的来了，要李帝勋唱一段女团歌，他唱出来的既不是NewJeans、LE SSERAFIM或IVE，竟然是一代女团S.E.S〈Im Your Girl〉！



网友看完此支影片都觉得李帝勋很搞笑，留言：「李帝勋的脸从一开始就很有趣……说的话都很好笑」「龙真得哏都接了呵呵呵」「龙真的哏都很有sense的接了，动作都很像撒娇，像小狗一样太可爱了」「真会接哏，这样的演员如果对综艺不反感，主持起来应该不错」「李帝勋比想像中反应更机灵」「没想到李帝勋那么有才」

▼完整影片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻