还有什么是这个男人不会的！朴宝剑弹钢琴帅爆了，竟然还是现场编曲

人帅心善还才华满满，这就是朴宝剑啊！

前不久，朴宝剑参加了知名画家李培（音译）的画展。 当天他以一身ALL BLACK造型亮相，衬得身材高挑修长，垂在脑门前的几缕浏海也显凸显了他不羁的气质，整个人帅度爆表。



朴宝剑不仅参加了画展，还即兴演奏了一段钢琴曲。 他和JAZZ钢琴家高熙安坐在钢琴前，高熙安问朴宝剑要不要尝试演奏《筷子进行曲》，还建议他自己试试看编曲。 朴宝剑欣然接受，和钢琴家换了位置之后，先是试探性地弹了几个音符，接著慢慢步入正轨，伴随著钢琴家的伴奏演奏起来，弹到尽兴时，头还摇摆起来，完全沉浸在了音乐中，非常地享受。 老粉们其实知道朴宝剑会弹钢琴，且多次在公开场合演奏过，入伍期间还担任海军文化宣传兵，主要在乐队中负责钢琴部份，还被海军部公开过相关影片，他帅气弹钢琴的模样引爆关注，引得网民留言大赞。 只是完全没想到，他的即兴编曲水平也这么高。



이거 다시 들어보니까 피아니스트분이 보검이한테 제안하신거넹



: 젓가락 행진곡이나 한번 칠까요?

: 어떤..어떤 게 편하세요?

: 편곡해서 만들어 봐요(?

: 진짜요?



피아노 전문가들이 만나기만 하면 젓가락 행진곡 요청하는 남자,,

내 힘들다 진짜로..pic.twitter.com/KOgMVsHApt<;/a> —콩(@gumming6_6) September 4, 2022

今天又是被朴宝剑帅到的一天！

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