是祝福还是诅咒？ 《以一当百执事》惠利霉运连连，却拥有让亡者醒来的神奇能力！

MBC最新水木剧《以一当百执事》由李浚荣和惠利主演，讲述替人跑腿办事的男人「金执事」和能听到亡者委托的葬礼指导师「白东珠」联手合作的故事，第一支预告片就超吸引人！

惠利饰演的白东珠可以和亡者对话，但如果不替亡者实现最后愿望的话，就会变得每天都很倒楣。 昨日公开的预告片里简短呈现了她成为葬礼指导师的过程。

东珠到殡仪馆应聘，热情满满地说出惊人宣言：「我愿一直在这里工作，直到黑发变成葱根的那天！」面试官问她怕不怕，东珠自信微笑说：「怕什么呢？」



转眼就被深深吓到了XD原本已经去世的小孩突然拍拍东珠的肩膀，东珠吓得魂飞魄散，这才发现自己有「触碰亡者就能让对方苏醒」的神奇能力。



「我的手能将他唤醒，还有比这更有意义、更令人欣慰的事吗？」 然而这仅是美好的想象，事实上东珠为这份不知是诅咒还是祝福的能力困扰不已。 东珠缺钱且事事不顺，只能接受替亡者实现心愿的差事，内心仍十分不甘愿：「为什么偏偏选中我呢？」



同时公开的预告海报里，一张捕梦网挂在阳光灿烂的窗边，上面写的数字「21」究竟有何含义？



《以一当百执事》将在10月19日开播，李浚荣的角色也让人十分期待呀！



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