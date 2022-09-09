是祝福還是詛咒？ 《以一當百執事》惠利霉運連連，卻擁有讓亡者醒來的神奇能力！

MBC最新水木劇《以一當百執事》由李濬榮和惠利主演，講述替人跑腿辦事的男人「金執事」和能聽到亡者委託的葬禮指導師「白東珠」聯手合作的故事，第一支預告片就超吸引人！

惠利飾演的白東珠可以和亡者對話，但如果不替亡者實現最後願望的話，就會變得每天都很倒楣。 昨日公開的預告片裡簡短呈現了她成為葬禮指導師的過程。

東珠到殯儀館應聘，熱情滿滿地說出驚人宣言：「我願一直在這裡工作，直到黑髮變成蔥根的那天！」面試官問她怕不怕，東珠自信微笑說：「怕什麼呢？」



轉眼就被深深嚇到了XD原本已經去世的小孩突然拍拍東珠的肩膀，東珠嚇得魂飛魄散，這才發現自己有「觸碰亡者就能讓對方甦醒」的神奇能力。



「我的手能將他喚醒，還有比這更有意義、更令人欣慰的事嗎？」 然而這僅是美好的想象，事實上東珠為這份不知是詛咒還是祝福的能力困擾不已。 東珠缺錢且事事不順，只能接受替亡者實現心願的差事，內心仍十分不甘願：「為什麼偏偏選中我呢？」



同時公開的預告海報裡，一張捕夢網掛在陽光燦爛的窗邊，上面寫的數字「21」究竟有何含義？



《以一當百執事》將在10月19日開播，李濬榮的角色也讓人十分期待呀！



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