每集都超精彩！《黑话律师》EP.13先公开：「杰利」郭东延与李钟硕再次见面：「我应该早点跟你问好的」

《黑话律师》EP.12 中，「Big Mouse」房长（杨亨旭 饰）顺利保释出狱，带著朴昌浩（李钟硕 饰）来到以前工作的铁板烧店。

铁板烧餐厅上还挂著象徵 Big Mouse 的 Logo，他曾透露原本想杀掉昌浩但有个人执意要留他一命，昌浩也非常好奇这个人的身份，他们更约好下次聚餐时要把那个人介绍给昌浩，但昌浩一下楼，铁板烧店却发生大爆炸...



公开的 EP.13 先公开影片中，朴昌浩回到爆炸过后的铁板烧餐厅，这时有人跑出来要刺他，之后又出现一个人帮忙阻挡，结果...杰利（郭东延 饰）出现了：「我本来应该早点跟你问好的，对不起！」朴昌浩：「你在做什么？这是怎么回事啊？」杰利会是真正的 Big Mouse 吗？

此外，公开的剧照中，是杰利对 NR 论坛的核心成员进行详细的分析，由此可以推测出高薇瑚（林润娥 饰）和爸爸（李基英 饰）比任何时候都认真的面对这一事态的决心。



而「Big Mouse」家族比任何时候都竭尽全力，爲了查明掌握九川市的势力隐藏的真相，面对 NR 论坛的反击他们会如何防守，下个故事更加令人好奇。



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