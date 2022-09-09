尹恩惠上姜镐童节目重现《X-Man》申告式！还频频聊到刘在锡且Diss姜镐童：「你比较喜欢李真」

姜镐童完全被K.O. 网友都想敲碗两人合作一档节目啦！

尹恩惠日前受邀姜镐童主持的脱口秀《姜来了》，开场就重现经典节目《X-Man》舞蹈申告式，也聊起当时的事。

《X-Man》是2000年代相当经典的韩国综艺节目，由刘在锡、姜镐童主持，尹恩惠、金钟国、神话申彗星与Andy……等人都是节目常客，节目上有个经典环节就是「申告式」，上节目的艺人登场后要现场表演舞蹈。



当尹恩惠再度碰上姜镐童，不免俗就要来场舞蹈申告式。尹恩惠一开始害羞的忍不住逃跑，但还是鼓起勇气配合音乐跳了几支性感舞曲，甚至脱下身上外套，或贴近姜虎东跳舞。



两人坐下来谈话，姜镐童怀念的说：「想到以前的时光。」尹恩惠却叹了口气：「我觉得很糟糕……」并说自己过了10年信教生活，早就忘记了wave之类的，有点被现实打击。姜镐童问她不是还脱了外套吗，她回答下节目之后要去忏悔XD。



姜镐童称尹恩惠是「原祖艺能豆」（艺能豆：擅长综艺的爱豆）也是自己最喜欢的综艺节目女演员，他试著让尹恩惠想过往：「当时我说，千万不要放弃综艺！」尹恩惠却尴尬的开口：「当时那句话不是镐童哥说的，是在锡哥……」再三强调记得是刘在锡亲口说的，不过又觉得打击到姜镐童很抱歉。



「工作人员问你觉得姜镐童前辈怎么样，他们说你就算一开始话题都是以姜镐童开头，但都是以刘在锡结束。」姜镐童求证尹恩惠，尹恩惠却无法反驳的低头笑出来，姜镐童也苦笑(?)不止。

提到《X-Man》最棒的艺能感女明星不是尹恩惠就是李真，尹恩惠直言：「没错！你那时候更喜欢李真！我突然想起来了！也突然有点伤心……」姜镐童想辩驳因为李真是镐童队的队长才……却又被尹恩惠打断：「所以很喜欢她吧！」



尹恩惠淘淘不绝的Diss姜镐童，姜镐童完全被K.O啊！观众看得也相当开心，YouTube节目片段下网友留言：「希望（尹恩惠）多多出演综艺节目」「太有趣了笑很多次」「搞笑、可爱、漂亮、性感应有尽有，（尹恩惠）感觉比以前更游刃有余、更自然更有魅力。」「尹恩惠和姜镐童的默契太棒了。」「恩惠确实很擅长综艺啊！」「姜镐童跟尹恩惠应该要合作一个节目……会很有意思……」

▼快来看这段节目片段吧！（可开英文CC字幕→自动翻译→中文）



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