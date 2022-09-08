神仙阵容！朱智勋&韩孝周确认搭档主演《支配物种》，保镖&女Boss！携手《秘密森林》编剧

两位演技派演员-朱智勋和韩孝周确认合作新剧《支配物种》，该剧由《秘密森林》李秀延担任编剧，三强联手！

据悉片商ACE FACTORY透露，李秀延编剧的新作《支配物种》聚集了朱智勋、韩孝周、李熙俊、李茂生等实力派演员。 人类餐桌上的肉食消失，进入了「人工养殖肉时代」，数百万年来人类食用动物已是稀松平常事，一家名为BF的生命工学公司结束了由来已久的「血脉支配」，掌控著「人工培育肉」市场，且发展势头猛劲，一群人发现了BF社长的可疑之处，於是开始著手调查。



该剧由经典韩剧《秘密森林》的李秀延编剧执笔，她将为观众呈现全新的人类世界观，详细刻画贯通当下时代的社会问题意识。 朱智勋饰演的「禹材云」毕业於海军士官学校，曾经是一名职业军人，现在是一名保镖，而他也是贯穿整部作品的「钥匙」。



韩孝周扮演「细胞养殖肉」公司BF集团的创始人兼代表「尹子柔」，主演经历丰富，诠释过各类角色的韩孝周将扮演引领整个集团前进的女强人，令人十分期待她的霸气演出。



李熙俊和李茂生分别饰演国务总理「鲜於载」和BF创始成员、培养液技术总监、生物学博士「温山」，这两位都是实力演技派，在不少作品中担当「绿叶」角色，不抢戏却依旧表现亮眼。



此外，《支配物种》将於2022年下半年正式制作，并将於明年开播。

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