是什么让李泳知在MONSTA X演唱会崩溃到抱头求「别这么关注我」！妹妹和亨源合影好娇羞XD

各位粉丝朋友们，求求你们快走吧！此时此刻，李泳知的内心在呐喊XD！

事情是这样的，9月4日MONSTA X在首尔举办了演唱会「2022 MONSTA X 'NO LIMIT' TOUR IN SEOUL」，暌违3年重新面对面和粉丝们互动，另无数迷妹迷弟兴奋不已。 在诸多观众当中，有一个人异常显眼，她就是Rapper李泳知，她也前来观看演唱会了。 没想到李泳知的到来吸引了在场观众们的视线，越来越多的人开始围观她，乌泱泱一大群人另李泳知逐渐崩溃，双手抱著头埋下脸，还用手摆出「X」、手指著前方，希望大家不要再关注她，认真欣赏演出。 原本和李泳知一起来看演唱会的Heize在看到围观的人越来越多后，默默移到了旁边的位置，哈哈哈哈哈哈哈哈！



第二日（9月5日），李泳知又在个人twitter上公开了「MONSTA X演唱会观后感」并上传了一张现场照片，看得粉丝们哈哈大笑，留言表示：「终於知道那你为什么那么绝望了」、「这就是明星的生活啊」等。



李泳知的到场为何突然引爆现场观众的关注呢？ 前不久，MONSTA X的成员亨源做客了她的YouTube节目《虽然没准备什么菜》，两人化学反应强烈，尤其是亨源一声声的「泳知啊」，直接喊到了粉丝们的心中。 而在TWICE做客的那集中，李泳知现场拨通了亨源的电话。 粉丝们都知道李泳知不喜欢回复短讯，亨源的短讯就被她忽略过，但当时亨源却立即接起了妹妹的电话，有种「即使你不回我短讯，但我仍会接你电话」的粉红氛围，让粉丝们脑补出一出甜蜜大戏。 这两期节目都点击率火爆，没过几天妹妹就去看了MONSTA X的演唱会，也难怪会引起如此火爆的关注了。 看到李泳知和亨源的合影，不少粉丝调侃：「难得看到泳知这么娇羞，哈哈哈哈」！



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