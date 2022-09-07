[好片推荐]全场掌声笑声不断《机密同盟2》好看超越第一集！润娥与玄彬搞笑升级！剧情意外反转更多〜

[无雷]即将於9月8日上映的《机密同盟2》绝对是符合大家期待的中秋首选佳片！除了第一集原班人马出演以外，更加入演技派的反派陈善奎，以及新面孔FBI的丹尼尔．海尼跟玄彬比帅，被两大帅哥夹击显得更慌乱的润娥，这次更在搜查中立下大功！

剧情延续第一集的南北韩警方合作，只是这一次在北韩的任铁零（玄彬饰）受命前往南韩前，已经先美国与FBI的杰克（丹尼尔．海尼饰）交过手，於是在之后的三人合作上，南韩刑警姜泰镇（柳海真饰）还得要先排解两人之间的心结，加上小姨子敏英（润娥饰）再度遇见铁零时心花怒放，但看见了混血帅哥杰克却也被电到两眼发直，让酷酷的铁零也嫉妒心爆发！



《机密同盟2》剧情的复杂度也比第一集更高，任铁零、姜泰镇与杰克虽然看似有著共同追捕的目标，但其实他们都各自偷偷向自己的上司回报状况，甚至隐藏关键线索，因为各自有著不一样的目的，让这三方共助显得非常不单纯，不过到了剧情后段出现高度反转，让三人终於达成真正的同盟，也因为革命情感让他们彼此惺惺相惜，最终得到了让观众们相当满意的结局。



在第一集当中戏份不算多的润娥，在本次《机密同盟2》中除了那颗热爱铁零的心不变以外，她更运用自己的美貌优势以及Youtube化妆直播才华协助案件调查，表现得比第一集更敏锐机警，怪不得铁零很担心她被帅帅的杰克诱惑。《机密同盟2》这一次的恶人势力更大，计画也更加缜密，行动非常狡猾，於是三人的结盟缺一不可，让对战的精彩度也加倍提升。



9月8日上映的《机密同盟2》，本次除了南北韩刑警的合作，范围更拓展到美国FBI，三人自诩为「复仇者联盟」，而反派的实力也更高更难缠，不看到最后完全不知道他的最终目的为何。不管剧情或笑料以及动作场面都加倍的《机密同盟2》好看程度绝对超越第一集！口碑试映场笑声不断，更有许多观众们在播毕时不停鼓掌！一定要在大萤幕体验这精采的作品！



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