[好片推薦]全場掌聲笑聲不斷《機密同盟2》好看超越第一集！潤娥與玄彬搞笑升級！劇情意外反轉更多〜

[無雷]即將於9月8日上映的《機密同盟2》絕對是符合大家期待的中秋首選佳片！除了第一集原班人馬出演以外，更加入演技派的反派陳善奎，以及新面孔FBI的丹尼爾．海尼跟玄彬比帥，被兩大帥哥夾擊顯得更慌亂的潤娥，這次更在搜查中立下大功！

劇情延續第一集的南北韓警方合作，只是這一次在北韓的任鐵零（玄彬飾）受命前往南韓前，已經先美國與FBI的傑克（丹尼爾．海尼飾）交過手，於是在之後的三人合作上，南韓刑警姜泰鎮（柳海真飾）還得要先排解兩人之間的心結，加上小姨子敏英（潤娥飾）再度遇見鐵零時心花怒放，但看見了混血帥哥傑克卻也被電到兩眼發直，讓酷酷的鐵零也嫉妒心爆發！



《機密同盟2》劇情的複雜度也比第一集更高，任鐵零、姜泰鎮與傑克雖然看似有著共同追捕的目標，但其實他們都各自偷偷向自己的上司回報狀況，甚至隱藏關鍵線索，因為各自有著不一樣的目的，讓這三方共助顯得非常不單純，不過到了劇情後段出現高度反轉，讓三人終於達成真正的同盟，也因為革命情感讓他們彼此惺惺相惜，最終得到了讓觀眾們相當滿意的結局。



在第一集當中戲份不算多的潤娥，在本次《機密同盟2》中除了那顆熱愛鐵零的心不變以外，她更運用自己的美貌優勢以及Youtube化妝直播才華協助案件調查，表現得比第一集更敏銳機警，怪不得鐵零很擔心她被帥帥的傑克誘惑。《機密同盟2》這一次的惡人勢力更大，計畫也更加縝密，行動非常狡猾，於是三人的結盟缺一不可，讓對戰的精彩度也加倍提升。



9月8日上映的《機密同盟2》，本次除了南北韓刑警的合作，範圍更拓展到美國FBI，三人自詡為「復仇者聯盟」，而反派的實力也更高更難纏，不看到最後完全不知道他的最終目的為何。不管劇情或笑料以及動作場面都加倍的《機密同盟2》好看程度絕對超越第一集！口碑試映場笑聲不斷，更有許多觀眾們在播畢時不停鼓掌！一定要在大螢幕體驗這精采的作品！



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