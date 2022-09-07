润娥回应近期讨论热烈的「变胖说」：我的确是为下部戏努力增胖，但是没有到10kg那么多啦～！XD

润娥最近作品真的超多，全部都是跟男神（李钟硕、炫彬、李俊昊）合作～，还要努力把自己吃胖，真的是太敬业了！！

2022年的润娥不仅是以「少女时代」的歌手姿态回归，更以演员的身份推出了影视圈的多部热门作品，像是和李钟硕主演《黑话律师》、炫彬（玄彬）《机密同盟2》、安普贤《两点的约会》，以及跟李俊昊携手拍摄的新剧《King the land》，真的是实实在在的大忙人啊～。



近期在接受采访时，也回应了网上讨论度相当高，对於她本人的「变胖说」，他表示为了新剧《King the land》外表上的变化，非常努力运动，增加自己的体重，只为了更完整呈现角色，但也可能是最近宵夜吃太多啦！诚实的模样真的太可爱了。



对於大家说她胖了10公斤的传闻，她表示不知道谣言是从哪来的，的确是为了下一部作品增重，但绝对没有到10公斤！

【多图】最近明显变胖的少女时代「润娥」广受好评！网友：「刚出道时，真的太瘦了啦～XD」



JTBC 浪漫喜剧《King the land》预计9月份开拍，2023年播出，讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元（李俊昊 饰），与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员千沙朗（润娥 饰）相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的故事。



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