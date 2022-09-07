潤娥回應近期討論熱烈的「變胖說」：我的確是為下部戲努力增胖，但是沒有到10kg那麼多啦～！XD

潤娥最近作品真的超多，全部都是跟男神（李鍾碩、炫彬、李俊昊）合作～，還要努力把自己吃胖，真的是太敬業了！！

2022年的潤娥不僅是以「少女時代」的歌手姿態回歸，更以演員的身份推出了影視圈的多部熱門作品，像是和李鍾碩主演《黑話律師》、炫彬（玄彬）《機密同盟2》、安普賢《兩點的約會》，以及跟李俊昊攜手拍攝的新劇《King the land》，真的是實實在在的大忙人啊～。



近期在接受採訪時，也回應了網上討論度相當高，對於她本人的「變胖說」，他表示為了新劇《King the land》外表上的變化，非常努力運動，增加自己的體重，只為了更完整呈現角色，但也可能是最近宵夜吃太多啦！誠實的模樣真的太可愛了。



對於大家說她胖了10公斤的傳聞，她表示不知道謠言是從哪來的，的確是為了下一部作品增重，但絕對沒有到10公斤！

【多圖】最近明顯變胖的少女時代「潤娥」廣受好評！網友：「剛出道時，真的太瘦了啦～XD」



JTBC 浪漫喜劇《King the land》預計9月份開拍，2023年播出，講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員千沙朗（潤娥 飾）相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的故事。



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