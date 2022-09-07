制作人透露当时「IVE」的出道曲《ELEVEN》遭星船社长反对！韩网友：「确实有点冒险，但越听越好听」

STARSHIP（星船）娱乐时隔5年推出新女团「IVE」，成员包括Gaeul、安俞真、Rei、张员瑛、Liz和Leeseo，并由安兪眞担任队长。

她们在2021年12月1日以单曲《ELEVEN》出道，更在音乐节目拿下13冠，之后发行的《LOVE DIVE》和《After LIKE》目前在 Melon 分别在第六、第一位，三首歌都获得非常优异的成绩，真的非常厉害啊！



近日的采访中，制作人 Ryan S. Jhun 透露：「STARSHIP 娱乐社长刚开始觉得《ELEVEN》音调太高了，是否能消化，大家都有疑虑。但因为是出道曲，这些朋友们都很好地消化了。」他接著说：「『我的内心已如此缤纷』这里完全爆了，录制的时候非常感叹！员瑛不止个子长高，嗓音也越来越进步了，所有成员自己的部分都唱得很好，兪眞也做好支撑的角色。」

다채로운지~ 하는데 와 거기서 터진거에요 원영이가 엄청 발전했고 키만큰게아니라 목소리도 발전하고 자기파트 다 잘해줬지 유진이가 딱 뒤에서 버팀목으로 또 든든하게 잘해줬고

https://t.co/dMDm3TN4Q5 pic.twitter.com/xGp8J9HFpK — 온도 (@_babythumper) September 6, 2022

这也在韩网引发热烈讨论，网友们纷纷表示：「 IVE 的歌曲中最喜欢《ELEVEN》」、「IVE 的歌一听就觉得这个会火起来，一旦听了就不能错过的魅力」、「歌曲非常好听...我认爲出道曲是名曲之一」、「其实我第一次听到的时候，觉得作爲出道曲也是非常果敢的？歌曲难度也高，能现场演唱吗？想了想好像知道是什么了」、「我觉得出道曲是很冒险的歌，但是那个变成了IVE 的颜色」、「音源排行是不会说谎的」、「我刚开始也只是那样...现在很疯狂超有中毒性」等等。



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