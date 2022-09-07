[分集剧情]《依法相爱吧》前女友硬要向他租房！李升基退出法律界、还爱著她却心痛分手原因为何（EP1）

[有雷]刚首播的浪漫法庭喜剧《依法相爱吧》李升基与李世荣一登场就令人好奇他们的过往恩怨，充满正义感的公费律师李世荣，为了追求梦想成立一家Law Café而递出辞呈，想租下自己看中的店面，房东竟是前男友李升基！阻止不了她开店的热情，李升基只好勉强签约但订超多条件「你要绕路走别遇见我！」

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《依法相爱吧》一开播就有著7.1％的收视好成绩。一位行事作风特立独行的公费律师金宥利（李世荣饰），突然递上辞呈说想要开一家Law Cafe，以一杯咖啡的低廉价格提供法律谘询。她找到一个满意的店面，也是自己熟悉的小区，但房东竟是因不明原因分手的前男友金正浩（李升基饰）！



原来金宥利与金正浩早在高中时期就与新婚夫妻世妍与镇基是好友，四人关系曾经非常好，一路上了大学，但金正浩却突然向交往中的宥利提出分手，之后几乎也销声匿迹。宥利想租下这间店面却遭到正浩拒绝，虽然正浩说是担心她把创业想得太容易，不忍心看她失败，不过似乎也有著其他隐藏的原因。



宥利因父亲在上班时遭受意外而参与法庭打官司过程，了解到有很多事情在法庭之外，有著不同的解决契机，也让她想以自己的法律知识帮助更多人。她离职前最后一案，为已殉职的工人讨回公道，即使知道赢面很小，却依然不想放弃这个有可能改变的小小机会，甚至这样的说法也打动了证人出庭作证，因为工人们认为在危险的环境下工作是自己的选择，但宥利想告诉他们，工作上遭遇危险，不应该视为理所当然。



宥利要求正浩旁听她的这场辩护，希望正浩能支持她正在做的事情，曾经身为检察官的正浩自然心中也有所感触，最后的底线就是愿意承租店面给宥利但订有很多限制条件，譬如不可出现在他常走的路线，不可用於30人以上的集会，见面前一定要先传讯息约好之类的，宥利虽然发火，但总归还是达到了目的顺利承租。而在本集最终，正浩也透露自己为何为难宥利？「因为我喜欢她」预告了日后两人的恋情即将重启！



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