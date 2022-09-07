《小女子》首播便创造话题度！预计中秋假期前杀青，金高银Vlog曝剧组亲赴新加坡取景令人好奇后续剧情

究竟花英（秋瓷炫 特别出演）在新加坡经历过什么？仁珠（金高银 饰）又会发现什么不为人知的秘密？

於上周六（3日）迎来首播的新剧《小女子》，由《黑道律师文森佐》金熙元导演执导、《分手的决心》丁瑞庆编剧执笔，以家境清寒的三姐妹作为展开，描述她们面对「金钱」这个人生议题时，各自如何以不同的方式对抗权势滔天、韩国最富有的财阀家庭。

独特的故事剧情和拍摄手法，让《小女子》首播便引爆话题性，第1集和第2集收视率分别为6.3%和7.7%，后势看涨。据了解，该部作品共12集，全剧预计於中秋假期前杀青，之后将集中火力在作品完成度上。

今年（2022年）也是女主角金高银迎来出道10周年，她在拍摄《小女子》时录制人生中第一支Vlog，内容包含各种拍摄、食堂吃饭、搭乘飞机等，镜头外的金高银看起来温柔又可爱。

而看完前两集《小女子》的观众们，对於「新加坡」应该格外「敏感」吧？那可以说是一切的开端：仁珠在公司的「好同事」花英离奇死亡，怎么看都是自杀的她，在仁珠抽丝剥茧、慢慢厘清状况后，发现事情没有想像中的单纯。花英似乎有个「副角色」，而这个副角色在新加坡生活。

通过金高银的Vlog可以得知，剧组亲赴当地取景，还拍摄了三个星期。究竟花英在新加坡经历过什么？仁珠又会发现什么不为人知的秘密？这些都在刺激观众们的好奇心。

最后，来看看主角金高银、南志铉、朴持厚和魏嘏隽向观众们问候的影片吧！喜欢悬疑题材的观众们，可以开始追看《小女子》了～

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