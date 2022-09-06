少女时代秀英家初次公开！健身伙伴居然是韩孝周&陈瑞妍，与池昌旭互动反被撩：「少时里我只知道你」

啊～～～ 池昌旭撩人的语气真的太酥了啦！！！

MBC 热门综艺节目《全知干预视角》最新一期嘉宾为少女时代的秀英，她与经纪人一同上节目公开私下日常生活，当中还出现了多位人气演员，令观众们大饱眼福。

▼这也是秀英首次公开她的家，大长腿跟可爱狗狗们超吸睛，还展现了她「数到十秒再起来」的日常习惯，即使再不情愿也会努力自我管理的模样，让人忍不住大笑：



▼此外，跟她一起运动的伙伴，居然是两位大演员韩孝周和陈瑞妍，这次韩孝周为了新电影努力健身，在两人面前秀英真的太柔弱啦！XD





▼最后，则是为了宣传新剧《说出你的愿望》出席活动，与池昌旭互动超自然，私下两人很爱互开玩笑，也因为都是浓眉大眼被说像亲兄妹一般。



在签名时，秀英表示少女时代中只有自己的签名可拿，成东镒，池昌旭说：「没关系，（少女时代里）我也只知道你。」（可快转到01:10看池昌旭说的那句话）



之后，秀英还把专辑送给同剧的大前辈成东镒，还为少女时代应援，又多了一个女儿的概念～！互动好温馨啊…。



更多有趣的内容可以回看这一期（2022年9月3日播出）节目喔！

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