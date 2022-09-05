有没有这么呆萌～玉泽演上《惊六》宣传《Blind》傻傻搞不清首播日，自嘲：「我连2PM的歌都觉得难」

玉泽演与河锡辰这对兄弟戏里烧脑查案，戏外来搞笑XD

在tvN新剧《Blind》扮演亲兄弟的河锡辰与玉泽演，周六来到《惊人的星期六》担任嘉宾宣传，结果闹不少笑话，尤其是玉泽演。

开场宣传时间，主持人Boom问玉泽演《Blind》首播日期为何，玉泽演吞吞吐吐：「9月10……7日吗哥？」马上转头问河锡辰是不是17日，河锡辰反问：「不是16日吗？」两个人搞清楚是16日后，决定写下来以妨忘记。旁边李恩智见玉泽演那么呆萌简直笑开花。



话说有一就有二，玉泽演的听写版首次公开时，眼尖的太妍就发现玉泽演又搞错首播日！9/16写成过期的7/16，笑翻所有人！申东烨说：「反而让人印象更深刻呢！」众人纷纷赞同，字幕还搞笑写著「玉傻瓜的计画」、「新颖刷存在感方式」。



在听写前，玉泽演都会特地声明「就算出了2PM的歌我好像也没办法答对」、「我连2PM的歌都觉得很难」，先为自己的成绩打个预防针。果不其然，他的听写相当弱，和河锡辰一同被封为「阿呆阿瓜」、「傻瓜兄弟」。



这对傻瓜兄弟事迹还不少，在听写Super Junior〈Mr. Simple〉时，两人分别只写了一行「否则在这险恶的世界」、「否则在这困住的世界」，由於比宣传字句还少，疯狂被吐槽：「是新的电视剧吗？」「是续集吗？」玉泽演看著都笑歪，河锡辰倒淡定的说：「当作副标题好像不错。」



本集《惊人的星期六》就因两位兄弟的「傻」制造相当多笑点。文末附上「傻瓜兄弟」与李恩智版本的〈在我耳边的糖果〉舞蹈片段：



也别忘了《Blind》是作为tvN金土剧播出，9月16日（很重要要讲三遍）起每周五六首播。



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