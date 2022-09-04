8年和15年偶像对公司的态度反差！Hoshi流泪感慨「好爱公司」，Key现实暴击「公司是哪门子家人」

近日SHINee成员Key做客李泳知的网路综艺《虽然没准备什么菜》，搞笑金句频出，其中一段关於公司的见解让人不禁想起SEVENTEEN成员Hoshi在同档节目里的发言，可谓鲜明对比。

Hoshi今年7月做客《虽然没准备什么菜》，因为是饮酒放送的概念，而他本人酒量只有一瓶半，所以到了节目后半程基本都是晕乎乎状态，也说了不少毫无防备的真心话。 Hoshi聊到SEVENTEEN成员不仅是家人，更是可以一直在一起的人生朋友。

说到公司，Hoshi的情绪越来越激动：「我真的很爱我们公司~」



Key来做客时则对同一话题异常冷静：「我很喜欢我们公司。」



Hoshi回忆和公司一起走过的点点滴滴，感慨万千：「公司从我们什么都不是的时候开始，给了我们太多支持......」眼看就要哭出来。



Key仍然冷静：「只是相辅相成的关系。」



Hoshi掩面哭泣：「我真的很爱我们公司。 我们公司也是......」已经哽咽到说不下去。



Key用看透世事的语气笑著说：「什么『公司是家人』啊？ 完全胡说八道。」



韩网友：「只是性格差异吧kkkk」、「Key真是彻彻底底的T（思考型），Hoshi则是超级无敌F（情感型）kkk」、「交叉剪辑绝了，看了好几遍kkk」、「也有大型和小型企划社的区别吧」、「Hoshi真的好单纯好可爱啊」、「Hoshi其实是SHINee粉丝」、「 Hoshi真的很爱公司，粉丝和公司争吵时他都拜托大家不要太讨厌公司kkk」、「Key真的好好笑kkk因为坦诚反而让人喜欢」。



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