若是翻拍《非常律师禹英禑》的话，美日反应大不同

《非常律师禹英禑》被翻拍的话，是否也能造就收视神话？？
前不久刚刚落幕的《非常律师禹英禑》称得上是2022年韩剧里的最大一匹黑马，不仅让主演阵容名利双收，更为ENA电视台狂赚1500亿（韩币）。 前不久就有韩媒报道了美国有意向翻拍该剧的消息。
JTBC娱乐新闻引用电视剧相关人士的话表示：「已经有国外公司联系我们希望买下翻拍权，其中美国公司最为积极。 」 周元和文彩元主演的电视剧《Good Doctor》就曾被翻拍成美版，主角就是一名患有自闭症的医生，共5季，在ABC频道播出，曾一度创下全美收视率第一记录，所以美国方面对翻拍一事态度更为积极。
与此同时，韩媒还报导了日本国内的反应，虽然还未有日本想要翻拍的消息传出，但日本网友们率先给出了反对意见，雅虎网上有不少人留言，夸赞主演们演技好之外反对翻拍，而他们反对翻拍的最大理由就是认为没有哪位演员可以超越朴恩斌诠释好「禹英禑」。
其实早前引爆热议的《梨泰院CLASS》就被翻拍成了《六本木CLASS》，在当地完全没有掀起任何波浪，收视率一直都很低迷。
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