赠书活动：BTS传达正向力，安慰被疫情所困的世局——《希望必定带著考验》

「是ARMY的你，在这个世代一定要看的书籍啊～」现在KSD送出《希望必定带著考验》书本给大家在这局势中得到一丝丝的安慰！

详情请参考以下：

送出： 书籍《希望必定带著考验：在COVID-19阴霾下，BTS传递出的正向力量》３本 (送出给３位，每位可得１本)

活动日期：即日起至9月7日

公布日期：9月8日中午

（会在此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

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(2) 请按此填写参加表格 😉

*使用iPhone APP浏览本页者，请长按著＂这里＂来打开参加表格

＊本活动供：KSD台湾用户参加

＊是次活动的书籍会直接寄给得奖者

【内容简介】

传达正向力，安慰被疫情所困的世局！

从心理学角度，剖析BTS受欢迎的理由、引领粉丝文化的A.R.M.Y.心理、成员各自的人生观、恋爱观、性格等，解读韩国社会内在结构性压迫、不平等、偏见，融解被压抑的心灵……

在现代人心中，比起「我果然很棒！」的自信感，好奇「别人怎么看我？」的自尊心更强烈，所以害怕直接面对自我，因爲在无意识当中讨厌自己。这是因爲在竞争激烈的今日生活中，自我的心灵被束缚，於是产生「与其这样，宁可比别人更优秀」的欲望，那是因爲自我的欲望和现实中的自我之间存在极大差距之故。

对於我们来说，真正需要的是「了解自我」，因爲只有了解自己，才能产生爱自己所需的力量，才能摆脱担心别人不认可自我的心态。网路世代现象研究，在疫情下，看BTS如何用歌曲安慰人心。

想了解更多书本的介绍，可以按此浏览～

特别鸣谢合作方：印刻文学

图片：印刻文学提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方，以供核对及送出书籍之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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