「我的男朋友从地球上消失了！」全汝彬＋NaNa＋李东辉新剧《Glitch》10月7日上线公开！

Netflix平台即将推出的新型科幻电视剧《Glitch》，属於外星科幻类作品，由全汝彬、NaNa与李东辉共同主演，将於10月7日正式上线，全片共16集。

电视剧《Glitch》描述能够看得见外星人的女子智孝（全汝彬饰）以及在追踪外星人的网红宝拉（NaNa饰），为了寻找突然人间蒸发的智孝男友，而越来越靠近这所谓「未确认」的谜团真相，相当科幻充满想像力的作品。而《Glitch》字面上的意思则是小差错、小故障，或是干扰电波的意思，看全汝彬如何利用自己看得见外星人的超能力，寻找消失的男友。



剧中最重要的应该是两位女主角。全汝彬曾演出许多作品，包含电影《超「人」气动物园》，最近也在人气电影《外星+人》中特别出演第一位登场的古代女子，电视剧作品令人印象深刻的则是《黑道律师文森佐》，以及最近许多观众们正在期待的韩版《想见你》（《走进你的时间里》）。演技以备受肯定，本次她将饰演看得见外星人但却时常假装看不到，平平凡凡生活的洪智孝，如何找回论及婚嫁的男朋友？



而曾在电视剧《傲骨贤妻》与《出师表》，以及电影《骗徒》中表现出色外型姣好的NaNa，将演出爱追踪神秘无解科幻现象的网红直播主，也是智孝从小的好朋友宝拉，她将如何协助智孝？两位好友曾因儿时智孝的短暂失踪而疏远，现在却又因智孝男友的离奇失踪而再度携手合作，让大家一同期待出现在她们平凡生活中的小差错《Glitch》！10月7日即将公开。

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